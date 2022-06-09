بوتين: من المستحيل إحاطة روسيا بسياج ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن القيود الغربية، إنه "من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا".

وشدد بوتين خلال اجتماع عقد اليوم مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعي في الاقتصاد، على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحا، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي.

وقال بوتين "من المستحيل إحاطة بلد مثل روسيا بسياج من الخارج. ولن نبني مثل هذا السياج حول أنفسنا".

كما لفت بوتين إلى حقيقة أنه "إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم"، مؤكدا ان "أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم".

المصدر: RT