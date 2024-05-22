النهائي التاريخي اليوم.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يشهد نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم 2024، مواجهة تاريخية ومثيرة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أفيفا" بالعاصمة الإيرلندية دبلن، بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.

وأسند الاتحاد الأوروبي مهمة إدارة نهائي "يوروبا ليغ" لطاقم تحكيم روماني بقيادة حكم الساحة إيشتفان كوفاتش، الذي من المقرر أن يطلق صفارة هذه المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

"This will be my second UEFA final as a referee, and it really is a dream come true"



📰 István Kovács is relishing the opportunity 👇#UELfinal — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2024

ويدخل كل من أتالانتا وباير ليفركوزن هذا النهائي لكتابة التاريخ هذا الموسم، الفريق الإيطالي يسعى نحو أول لقب أوروبي في تاريخه في أول نهائي وصل إليه، أما الفريق الألماني فيطمح في إحراز ثلاثية تاريخية في موسم إعجازي.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين أتلانتا وليفركوزن في الدوري الأوروبي في الموسم (2021-2022)، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الإيطالي (3-2) على أرضه، قبل أن يخسر في مباراة الإياب بهدف نظيف، بعد أسبوع من ذلك في ألمانيا.

وتأهل فريق أتالانتا إلى أول نهائي أوروبي في تاريخه، على حساب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بفوزه عليه في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وأصبح فريق أتلانتا الفريق الإيطالي الـ11 الذي يصل إلى نهائي بطولة قارية، وبإمكانه أن يصبح أول فريق إيطالي يفوز بلقب الدوري الأوروبي، حال فوزه في مباراة الغد.

بينما بلغ فريق باير ليفركوزن النهائي على حساب الفريق الإيطالي الآخر روما، ويتطلع للتتويج بلقبه الأوروبي الثاني، بعد فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي 1988.

وإذا نجح الفريق في الفوز على أتلانتا فستكون الثلاثية في متناول اليد عندما يواجه باير ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي ألونسو، فريق كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية، في نهائي كأس ألمانيا بعد 3 أيام، أي يوم السبت المقبل.

وحقق باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو إنجازا رائعا بتتويجه بلقب بطل "البوندسليغا" للمرة الأولى في تاريخه، وأصبح أول فريق يفوز باللقب من دون تلقي أي هزيمة بالدوري، حيث تفوق على شتوتغارت صاحب المركز الثاني بفارق 17 نقطة.

وخلال هذا الموسم خاض ليفركوزن 51 مباراة بكافة البطولات ولم يتلق أي هزيمة، وهو رقم قياسي تاريخي.

ولفترة طويلة، كان يتم وصف فريق ليفركوزن الذي حل وصيفا في "البوندسليغا" وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم (2001-2002) بلقب "نيفركوزن" (أي الفريق الذي لا يفوز أبدا). لكن هذا العام، تمكن الفريق من تغيير هذا الاسم إلى "نيفر لوزن" (الفريق الذي لا يخسر أبدا) بعد فوزه بلقب "البوندسليغا"، وتأهله لنهائي الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

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التشكيلة المتوقعة لفريقي باير ليفركوزن وأتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي:

ومن المتوقع أن يعتمد تشابي ألونسو (42 عاما) على التشكيلة التالية لفريق باير ليفركوزن لمواجهة أتلانتا في نهائي "يوروبا ليغ 2024":

حراسة المرمى: ماتي كوفاش

خط الدفاع: بييرو هينكابي، جوناثان تاه، إدموند تابسوبا

خط الوسط: غرانيت تشاكا، إسيكييل بالاسيوس، أليكس غريمالدو، جيريمي فريمبونغ

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، أمين عدلي، فيكتور بونيفاس.

بينما من المتوقع أن يبدأ الإيطالي المخضرم جيان بييرو غاسبريني (66 عاما) المدير الفني لفريق أتلانتا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة باير ليفركوزن في النهائي التاريخي الأول له:

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حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، إيزاك هين، جورجيو سكالفيني

خط الوسط: دافيد زاباكوستا، ماريو باشاليتش، إيديرسون، ماتيو روجيري

خط الهجوم: شارل دي كيتيلاري، تيون كووبميينيرز، جيانلوكا سكاماكا.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وأتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي 2024:

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي صاحبة حقوق بث مباريات مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث هذا النهائي عبر شاشة قناتي "beIN Sports HD 1" و" "beIN 4K HD.

المصدر: وسائل إعلام