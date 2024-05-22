أول ظهور للقطار المصري السريع (صور)

تفقد وزير النقل المصري كامل الوزير مركز اختبارات القطارات الخاص بشركة سيمنز الألمانية لعمل اختبارات القيادة لأول قطار كهربائي سريع ( فيلارو) يتم إنتاجه لمصر.

وقام الوزير بعمل إجراء اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع ( فيلارو) يتم إنتاجه من قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية تمهيدا لإنهاء جميع إجراءات القيادة والمسير قبل شحن القطار إلى جمهورية مصر العربية، حيث من المخطط وصول القطار إلى مصر خلال شهر أكتوبر القادم.

يذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بخطوطها الثلاثة يبلغ إجمالي أطوالها 2000 كم ويتم إنشاء جميع الأعمال الاعتيادية بمعرفة الشركات الوطنية المصرية ويقوم تحالف شركات ( سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب ) بقيادة شركة سيمنز بتنفيذ أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكة.

ويتم حاليا الانتهاء من أعمال الجسور الخاصة بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( السخنة / مطروح ) بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وتسليمها تباعا لتحالف شركات سيمنز / أوراسكوم / المقاولون العرب والتي تقوم بتركيب كافة أعمال الأنظمة الالكتروميكانيكية ( أنظمة الجر الكهربائي / الاشارات / الاتصالات/ التحكم … )

كما تقوم شركة سيمنز بتصنيع جميع الوحدات المتحركة الخاصة بالشبكة حيث جاري تصنيع عدد 41 قطارا سريعا طراز فيلارو بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وسرعة تشغيلية 230 كم / الساعة وعدد 94 قطارا إقليميا طراز ديزيرو بسرعة تصميمية 200 كم / الساعة وسرعة تشغيلية 160 كم / الساعة وعدد 41 جرارا كهربائيا فيكترون بسرعة تشغيلية 120 كم / الساعة.

وفي تصريحات صحفية عقب نهاية الاختبارات أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بنتائج الاختبارات الخاصة بالقطار الكهربائي السريع وبالتعاون المثمر والإيجابي مع شركة سيمنز العالمية في تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر والتي يأتي تنفيذها في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة وفي إطار الجمهورية الجديدة التى أرسها قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

لافتا إلى أن تنفيذها يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني وأن منظومة القطار الكهربائي السريع يأتي تنفيذها ةوستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وسوف يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.

مضيفا أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات .

المصدر: RT