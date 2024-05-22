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الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 6 غارات على مطار الحديدة غرب اليمن

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الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 6 غارات على مطار الحديدة غرب اليمن
Gettyimages.ru
أضرار غارة سابقة على مطار الحديدة، صورة تعبيرية.
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أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، بأن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن.

وحسب القناة فإن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 6 غارات على مطار الحديدة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية. 

والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن، كونها تحوي مطارا دوليا، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: "المسيرة"+RT

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