 
مباشر

اليمن.. الإعلام الحربي التابع للحوثيين ينشر فيديو إسقاط المسيرة الأمريكية "MQ9" في محافظة البيضاء

أخبار العالم العربي

اليمن.. الإعلام الحربي التابع للحوثيين ينشر فيديو إسقاط المسيرة الأمريكية
RT
اليمن.. الإعلام الحربي التابع للحوثيين ينشر فيديو إسقاط المسيرة الأمريكية "MQ9" في محافظة البيضاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl3l

أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الثلاثاء، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ9 "أثناء تنفيذها مهمة عدائية في أجواء محافظة البيضاء" وسط اليمن.

إقرأ المزيد
الثانية خلال أيام.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ9
الثانية خلال أيام.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ9

وقال سريع في بيان إنه جرى إسقاط المسيرة الأمريكية بصاروخ أرض - جو محلي الصنع وذلك بعد أيام قليلة من إسقاط طائرة من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وذكر أن إجمالي الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" من هذا النوع وصل إلى 5 طائرات.

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، "الاستمرار في تطوير قدراتنا الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم".

ونشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد من إسقاط المسيرة الأمريكية "MQ9" في محافظة البيضاء.

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

كما أعلنوا في وقت سابق، عن بداية تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز