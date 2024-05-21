اليمن.. الإعلام الحربي التابع للحوثيين ينشر فيديو إسقاط المسيرة الأمريكية "MQ9" في محافظة البيضاء

أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الثلاثاء، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ9 "أثناء تنفيذها مهمة عدائية في أجواء محافظة البيضاء" وسط اليمن.

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وقال سريع في بيان إنه جرى إسقاط المسيرة الأمريكية بصاروخ أرض - جو محلي الصنع وذلك بعد أيام قليلة من إسقاط طائرة من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وذكر أن إجمالي الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" من هذا النوع وصل إلى 5 طائرات.

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، "الاستمرار في تطوير قدراتنا الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم".

ونشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد من إسقاط المسيرة الأمريكية "MQ9" في محافظة البيضاء.

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

كما أعلنوا في وقت سابق، عن بداية تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

المصدر: RT