الثانية خلال أيام.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ9

أعلن يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين، الثلاثاء، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ9 "أثناء تنفيذها مهمة عدائية في أجواء محافظة البيضاء"، وسط اليمن.

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وقال سريع في بيان إنه جرى إسقاط المسيرة الأمريكية بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إسقاط طائرة من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى أنه بذلك يصل إجمالي الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" من هذا النوع إلى 5 طائرات.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواء محافظة البيضاء، بعد أيام فقط من إسقاط طائرة من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب. ليصل إجمالي الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى خمس طائرات. pic.twitter.com/fCmeT0oghA — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 21, 2024

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، "الاستمرار في تطوير قدراتنا الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم".

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

كما أعلنوا في وقت سابق، عن بداية تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

المصدر: RT