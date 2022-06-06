كييف تجمّد أصول شركة روسية بقيمة 5.1 مليون دولار

أعلن مكتب المدعي العام في كييف عن تجميد أصول شركة مديرها ومؤسسوها رجال أعمال من روسيا، تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليون دولار.

قال مكتب المدعي العام في رسالة على تطبيق "تيليغرام" إن "ضباط إنفاذ القانون في العاصمة، اعتقلوا أصول شركة روسية بقيمة 150 مليون غريفنيا (حوالي 5.1 مليون دولار) ونقلوها إلى وكالة تعقب الأصول وإدارتها".

وتوضح الرسالة أنه تم تجميد 26 وحدة من معدات نقل وقطعة أرض بمساحة 5 هكتارات ومجمع أبنية بمساحة اجمالية 6 الاف متر مربع. ووفقا لمكتب المدعي العام، الشركة متخصصة في بيع الآلات الزراعية والمعدات الإضافية لها.

وتم رفع دعوى جنائية بمزاعم "إجراءات التمويل المرتكبة بهدف التغيير القسري أو الإطاحة بالنظام الدستوري أو الاستيلاء على سلطة الدولة، وتغيير حدود الإقليم أو حدود الدولة في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، إن أصولا روسية وبيلاروسية يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار اعتقلت في البلاد.

المصدر: تاس