البيت الأبيض: واثقون من أن الناتو سيتوصل إلى إجماع بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف

قالت السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن واشنطن لا تزال واثقة من أن الناتو سيتوصل إلى إجماع بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وذلك رغم اعتراضات تركيا.

وأوضحت جان بيير يوم الإثنين، في إفادة إعلامية دورية: "نحن على ثقة من أننا كحلف سنتوصل إلى توافق في الآراء بشأن عملية انضمام [فنلندا والسويد] إلى [الناتو] إذا قررتا التقدم بطلب للعضوية. هذا ما قاله [وزير الخارجية الأمريكي أنتوني] بلينكين أمس".

وأكدت السكرتيرة الصحفية أن واشنطن "ترحب بالتصريحات الحالية لحكومتي فنلندا والسويد بشأن نيتهما السعي للحصول على عضوية الناتو". وأضافت "سندعم بقوة هذه الطلبات عند تقديمها رسميا في بروكسل".

وعلى الصعيد ذاته، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو محادثات هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إن أنقرة لا يمكنها الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله إن "وزيرنا أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم"، دون أن يحدد تفاصيل المحادثة.

وفي وقت سابق اليوم، أشار أردوغان، إلى أن تركيا لن توافق على دخول فنلندا والسويد إلى الناتو بعد أن رفض البلدان تلبية طلب الجمهورية بتسليم الإرهابيين المشتبه بهم. وبحسب قوله، فإن حلف شمال الأطلسي سيصبح "مركزا للإرهابيين" إذا وافقت تركيا على انضمام فنلندا والسويد إليه، موصيا وفود هاتين الدولتين بعدم تكلف عناء السفر إلى بلاده لإقناع أنقرة بالموافقة على انضمامهم إلى الناتو.

المصدر: تاس