أردوغان: إذا لم يتم الموافقة على مطالب تركيا فلن نوافق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون أن أنقرة لن توافق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إذا لم يتم الموافقة على مطالب تركيا.

وصرح أردوغان بأن السويد وفنلندا لا يبديان موقفا واضحا وصريحا ضد التنظيمات الإرهابية.

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وأضاف قائلا: "لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول "نعم" لانضمام الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى الناتو كمنظمة أمنية".

وأوضح أنه أردوغان أنه لا داعي لزيارة الوفدين الفنلندي والسويدي إلى تركيا إن كان الهدف منها إقناعنا بقبول انضمامهما للناتو.

وكان الرئيس التركي قد أعرب عن تشاؤم أنقرة إزاء خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو.

وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول يوم الجمعة "نتابع حاليا تطورات الوضع حول السويد وفنلندا، لكننا لا ننظر إلى ذلك إيجابا".

وأعرب الرئيس التركي عن قناعته بأن حلف شمال الأطلسي سبق أن ارتكب خطأ من خلال منح اليونان العضوية فيه، موضحا: "سلوك اليونان بحق تركيا معروف للجميع، ولا نريد ارتكاب خطأ ثان من هذا النوع".

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وحمل أردوغان الدول الاسكندنافية وكذلك هولندا المسؤولية عن استضافة الإرهابيين من "حزب العمال الكردستاني" المدرج على قائمة الإرهاب في تركيا.

هذا، وأعلنت السويد رسميا أنها ستحذو حذو فنلندا في السعي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويأتي ذلك في وقت تتحرك فيه فنلندا والسويد نحو تقديم طلب إلى حلف شمال الأطلسي لمنحهما العضوية فيه، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

ونددت روسيا بهذه الخطط، متعهدة باتخاذ "إجراءات رد تقنية عسكرية وغيرها" في هذا الصدد.

المصدر: وكالات