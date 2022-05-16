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فنلندا والسويد ترفضان تسليم 33 مشتبها بهم في الإرهاب إلى تركيا

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فنلندا والسويد ترفضان تسليم 33 مشتبها بهم في الإرهاب إلى تركيا
Gettyimages.ru
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رفضت فنلندا والسويد، اللتان لم تدعم تركيا سعيهما للانضمام إلى حلف الناتو، تلبية طلب أنقرة بتسليم 33 يشتبه في تورطهم في أنشطة جماعات تصنفها أنقرة على أنها أعمال إرهابية.

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أعلنت عن ذلك قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن السلطات التركية طلبت من هاتين الدولتين تسليمها "إرهابيي حزب العمال الكردستاني ومنظمة فيتو (منظمة فتح الله غولن)، إلا أن هلسنكي وستوكهولم رفضتا تسليمهم إلى أنقرة".

المصدر: تاس

 

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