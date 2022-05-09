الأمير تشارلز يحضر جلسة افتتاح البرلمان نيابة عن الملكة إليزابيث
AFP
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أعلن قصر باكينغهام أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيحضر جلسة افتتاح البرلمان البريطاني نيابة عن والدته الملكة إليزابيث الثانية، نظرا لمعاناتها من صعوبة في التنقل.
وقال القصر الملكي في بيانه: "لا تزال الملكة تعاني من مشاكل عرضية في التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمي للبرلمان"، يوم غد الثلاثاء.
وعانت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، مؤخرا من مشاكل التنقل مما أجبرها على الغياب عن بعض الأحداث، من بينها التغيب عن قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج في وندسور وذلك لأول مرة منذ 70 عاما.
المصدر: "أ ف ب"