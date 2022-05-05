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الملكة إليزابيث تغيب عن المزيد من الاحتفالات

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الملكة إليزابيث تغيب عن المزيد من الاحتفالات
AFP
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أعلن قصر باكنغهام أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، لن تحضر حفلات الحديقة السنوية لهذا العام، وسيمثلها أفراد العائلة المالكة.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم تأكيد تفاصيل الحضور في الوقت المناسب".

وعانت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، مؤخرا من مشاكل التنقل مما أجبرها على الغياب عن بعض الأحداث، من بينها التغيب عن قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج في وندسور وذلك لأول مرة منذ 70 عاما.

يذكر أنه في كل صيف، يقام ما يصل إلى ثلاث حفلات في حدائق قصر باكنغهام، بالإضافة إلى واحدة في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة. أما فعاليات هذا العام فستتضمن احتفالات بمناسبة اليوبيل البلاتيني (70 عاما) على استلام الملكة للعرش.

المصدر: "سكاي نيوز"

 

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