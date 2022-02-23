شركة "سانوفي" الفرنسية تعلن عن نتائج إيجابية للقاحها المضاد لفيروس كورونا

أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية الكبيرة لصناعة الأدوية، عن نتائج إيجابية للقاحها المضاد لفيروس كورونا.

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وقالت الشركة في بيان، إن اللقاح الذي طورته شركة GSK البريطانية لمحاربة فيروس كورونا، أظهر نتائج إيجابية.

وتسعى الشركة الفرنسية، مع شركة GSK للحصول على الموافقة التنظيمية للقاح المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الشركتان، أن اللقاح أثبت فعاليته في تجنب أي دخول إلى المستشفى، له علاقة بفيروس كورونا.

المصدر: LE FIGARO