استئناف سياحة التطعيم في سان مارينو مع استخدام لقاح "سبوتنيك لايت"

قال فرانكو كافالي ممثل معهد الضمان الاجتماعي في سان مارينو، إن سلطات هذه الجمهورية الواقعة على أراضي جبال الأبينيني، قررت استئناف سياحة التطعيم.

وذكر أن السلطات، عرضت على الأجانب إعادة التطعيم، والحصول على جرعة معززة من اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت".

وأضاف: "قررت حكومة سان مارينو، استئناف سياحة التطعيم، حتى يتمكن الأجانب من الحصول على جرعة معززة من لقاح سبوتنيك لايت. سيتم في الأيام القريبة القادمة، نشر جميع المعلومات حول كيفية القيام بذلك".

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وأشار إلى أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بعد بلقاح "سبوتنيك"، إلا أن 832 شخصا في الجمهورية، قرروا استخدامه في الجمهورية، على الرغم من حقيقة أن سبوتنيك لا يزال لقاحا غير الجرعة المعززة.

اعتبارا من 22 ديسمبر الحالي، بدأت في جمهورية سان مارينو علمية إعادة التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي المكون المضاد لفيروس كورونا، واستخدامه كجرعة معززة.

المصدر: وكالات