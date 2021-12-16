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سان مارينو بصدد استخدام "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة

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سان مارينو بصدد استخدام
Sputnik
سان مارينو (صورة أرشيفية)
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تعتزم سلطات جمهورية سان مارينو بدء التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي المكون المضاد لفيروس كورونا، كجرعة معززة اعتبارا من 22 ديسمبر الحالي.

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وقال فرانكو كافالي، المتحدث باسم معهد الضمان الاجتماعي في الجمهورية: "سيبدأ إعطاء اللقاحات الأولى باستخدام سبوتنيك لايت كجرعة معززة في سان مارينو في 22 ديسمبر"، وذلك بعدما تم تسجيل "سبوتنيك لايت" في سان مارينو في نهاية نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الصحة في الدولة الأوروبية الصغيرة التي تحيط بها إيطاليا، أنه في إطار حملة تلقيح السكان بالعقار الروسي "سبوتنيك V"، لم تظهر آثار جانبية على أي من المطعمين به.

المصدر: وكالات

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