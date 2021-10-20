خبراء أمريكيون: بقايا قمر صناعي عسكري روسي تحترق فوق الولايات المتحدة

خرج قمر صناعي، تابع لوزارة الدفاع الروسية، عن مداره واحترقت بقاياه فوق أراضي الولايات المتحدة، حسبما أوردت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء.

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وأوضح خبراء جمعية النيازك الأمريكية (AMS) أن بقايا القمر الفضائي "كوسموس 2551" المصنف كجهاز استطلاع احترقت في طبقات كثيفة من الغلاف الجوي فوق شمال شرق الولايات المتحدة وجنوب شرق كندا.

وأشار الخبراء إلى أن وزن القمر الصناعي الروسي كان لا يتجاوز 150 كغ، واحترقت بقاياه بالكامل دون أن تبلغ سطح الأرض.

يذكر أن عملية إطلاق القمر "كوسموس 2551" التي تمت من قاعدة بليسيتسك الفضائية في 9 سبتمبر الماضي بواسطة صاروخ "سويوز-2.1 v" كانت غير ناجحة، إذ لم يتمكن الجهاز من الوصول إلى المدار المخطط له.

المصدر: "إنترفاكس"