روسيا.. إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية من مطار بليسيتسك الفضائي بواسطة صاروخ النقل الخفيف Soyuz-2.1v.

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ويشير مصدر في المكتب الإعلامي للوزارة، إلى أن الصاروخ الناقل وعلى متنه القمر الصناعي لمصلحة القوات الجوية-الفضائية الروسية، أطلق مساء يوم الخميس في الساعة 22.59 بتوقيت موسكو، من مطار بليسيتسك الفضائي.

ويقول، "وضع القمر الصناعي الذي أطلق يوم 9 سبتمبر لمصلحة وزارة الدفاع الروسية، في المدار المقرر وأصبح تحت إدارة المراكز الأرضية لمركز تيتوف للاختبارات الفضائية، التابع للقوات الجوية-الفضائية".

ويضيف المصدر، "الاتصال بالقمر الصناعي مستمر وجيد، وجميع أجهزته تعمل بصورة طبيعية".

وأضاف مصدر في الإدارة العسكرية، تم منح القمر الصناعي الجديد الرقم التسلسلي "Cosmos-2551".

المصدر: نوفوستي