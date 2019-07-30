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روسيا تنجح بإطلاق قمر عسكري جديد

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روسيا تنجح بإطلاق قمر عسكري جديد
Sputnik Alixe kudienko
صاروخ "سويوز" الفضائي الروسي
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أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية نجاح عملية إطلاق قمر صناعي عسكري من قاعدة "بليستسك" الفضائية.

وقال بيان صادر عن الوزارة "إن صاروخا من نوع Soyuz-2.1a انطلق صباح اليوم الثلاثاء من قاعدة بليستسك الفضائية في تمام الساعة 8:56 بتوقيت موسكو، حاملا على متنه قمرا صناعيا للاتصالات والاستشعار عن بعد من نوع Meridian".

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وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت بنجاح، وأن القمر انفصل عن المرحلة الثالثة من الصاروخ في تمام الساعة 9:05 بتوقيت موسكو، ليتجه إلى مداره الفضائي المحدد مستعينا بوحدة التعجيل النفاثة "فريغات"، وأن وصوله إلى المدار سيستغرق بضع ساعات.

وتعتبر عملية الإطلاق هذه ثالث عملية إطلاق للصواريخ تجريها وزارة الدفاع الروسية من قاعدة "بليستسك" الفضائية هذا العام، ففي العاشر من يوليو الجاري انطلق صاروخ "سويوز" من هذه القاعدة حاملا على متنه 4 أقمار صناعية عسكرية روسية، وصلت جميعها إلى مداراتها بنجاح.

وخلال السنوات الـ15 الأخيرة، اعتمدت وزارة الدفاع الروسية على قاعدة "بليستسك" في إطلاق 39 صاروخا من نوع "سويوز"، حملت العشرات من الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي

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