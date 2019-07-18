روسيا تطلق أقمارا صناعية جديدة إلى الفضاء هذا العام

ذكرت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن روسيا عازمة على إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية العلمية نحو الفضاء قبل نهاية العام الجاري.

وقال بيان صادر عن الوكالة إن أحد هذه الأقمار سيكون القمر الصناعي Electro-L المخصص للأرصاد الجوية ومراقبة أحوال الطقس، ودراسة تركيب الغازات في طبقات الجو العليا للأرض.

وأشار إلى أن القمر المذكور من المفترض أن يطلق إلى الفضاء في ديسمبر 2019، من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وسيحمله صاروخ روسي من نوع "بروتون-إم" مزود بوحدة تعجيل DM-03.

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وكانت "روس كوسموس" قد صرحت في وقت سابق بأن القمر الجديد سيكون ثالث الأقمار الصناعية الروسية من فئة Electro-L، وأوضحت أن أول قمر من هذه المجموعة كان قد أطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية عام 2011، وخرج عن الخدمة عام 2016، أما القمر الثاني فأطلق عام 2015 وما يزال يعمل في خدمة هيئة الأرصاد الجوية الروسية، ويفترض إطلاق قمرين إضافيين من هذا النوع عامي 2021 و2022.

وستشكل هذه الأقمار مجتمعة منظومة فضائية ستزود الخبراء الروس بالمعلومات اللازمة عن أحوال الطقس، وتساعدهم بالتنبؤ لمعرفة الظروف المناسبة لرحلات الطيران، وتبث لهم صورا مباشرة للأرض لرصد الكوارث الطبيعية والحرائق.

المصدر: نوفوستي