روسيا تطلق بنجاح 4 أقمار صناعية عسكرية

انطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائي الروسي صاروخ "سويوز 2.1 في"، وعلى متنه 4 أقمار صناعية عسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الوصول الناجح للأقمار إلى المدار المحدد لها، مشيرة إلى أن كافة الأعمال جرت بشكل طبيعي.

وتم إطلاق الصاروخ في الساعة الثامنة و14 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت موسكو من مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطع أرخانغيلسك بشمال روسيا.

وعند الساعة الثامنة و22 دقيقة انفصل جهاز "فولغا" الخاص بإيصال الأقمار إلى المدار عن الصاروخ بنجاح.

ويشار إلى أن هذه كانت العملية الثانية لإطلاق صاروخ من نوع "سويوز 2" منذ بداية العام الجاري. وخلال السنوات الـ 15 الأخيرة جرت بمطار "بليسيتسك" 38 عملية لإطلاق الصواريخ من هذا النوع.

المصدر: وكالات