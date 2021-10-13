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صندوق الاستثمارات الروسية: سيتم اختبار الدمج بين لقاحي "سبوتنيك V" و"فايزر" في بلدين

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صندوق الاستثمارات الروسية: سيتم اختبار الدمج بين لقاحي
Sputnik Anton Denisov
لقاح سبوتنيك الروسي - أرشيف
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أكد رئيس صندوق الاستثمارات الروسية كيريل ديميترييف، أنه سيم اختبار استعمال لقاحي "سبوتنيك V" الروسي ولقاح "فايزر بيونيتك" الأمريكي الألماني المشترك من قبل دولتين.

وقال: "لدينا بالفعل بحث مشترك مع (موديرنا) في الأرجنتين، وبوينس آيرس تختبر حاليا مزيجا من اللقاح، وهناك أيضا دولتان أخريان تبحثان حاليا عن مزيج (سبوتنيك وفايزر) ونعتقد أن هذا سيكون مزيجا ناجحا للغاية".

وأضاف، أن "مثل هذه المحاولات جارية في العديد من البلدان، وهم يحاولون حساب فعالية مجموعات مختلفة، ونحن منفتحون للغاية ومستعدون لمشاركة البيانات حول التوليفات، والأرجنتين مستعدة لمشاركة البيانات حول فعالية مجموعة من اللقاحات".

وأشار ديميترييف، إلى أن لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة يظهر كفاءة تصل إلى 83% ضد سلالة "دلتا" وأكثر من 94% ضد الاستشفاء من المرض.

المصدر: "نوفوستي"

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