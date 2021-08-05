الأرجنتين تقترح دمج "سبوتنيك V" الروسي مع لقاحات أجنبية

أكدت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيسوتي أن السلطات الأرجنتينية ترى إمكانية دمج لقاح "سبوتنيك V" الروسي مع عقاري "موديرنا" و"أسترازينيكا".

وقالت: "نحن جاهزون لتوليف اللقاح.. بدءا من إمكانية الجمع بين "سبوتنيك V" الروسي ولقاحي "موديرنا" الأمريكي و"أسترازينيكا" البريطاني".

وأضافت: "سيتم تقديم هذا النظام للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح. كما سيتسنى إعطاء جرعة ثانية من اللقاح ذاته لمن يرغب بذلك".

وتابعت: "لن يتم تضمين لقاح "سينوفارم" الصيني بعد في برنامج دمج اللقاحات، حيث أن كمية الجرعات التي تدخل البلاد تكفي للتحصين بالجرعتين".

المصدر: "نوفوستي"