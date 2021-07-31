الأرجنتين تؤكد سلامة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي مع لقاحات أخرى

أعلنت السلطات الأرجنتينية أن نتائج الدراسات التي جرت في البلاد أكدت سلامة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا مع لقاحات أخرى.

وجاء في بيان لحكومة محافظة بوينس آيرس يوم الجمعة، أن وزارة الصحة أشارت إلى أن دراسات استخدام الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" مع الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني – السويدي ولقاح "سينوفارم" الصيني لم تكشف عن أي آثار جانبية خطيرة.

وحسب نتائج الدراسة، فإن 41.6% من المشاركين فيه لم يشعروا بأي آثار جانبية بعد الحقنة الثانية، وتحدث 8.4% عن ارتفاع درجة الحرارة وألم في الظهر، و50% عن ألم في مكان الحقنة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الدراسة كانت مستمرة منذ 7 يوليو الجاري، ولم تصل بعض المعلومات عن فاعلية استخدام اللقاحات المختلفة معا.

وبلغ متوسط الأعمار للأشخاص الذين شملتهم الدراسة 49 سنة.

المصدر: تاس