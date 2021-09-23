جونسون يستحضر "الضفدع كامل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تحدث رئيس الوزراء البريطاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل خاص عن البيئة بأسلوب فكاهي، واستحضر لهذا الهدف "الضفدع كامل" وإله الرياح في أساطير اليونان.

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وقال بوريس جونسون في كلمته إنه يفكر في أن يصبح بوري جونسون، على شرف إله الرياح الشمالية في الأساطير اليونانية، وعلامة على دعم مصادر الطاقة المتجددة.

وقال رئيس الحكومة البريطانية بهذا الشأن: "أقمنا غابات ضخمة من توربينات الرياح في بحر الشمال بين بريطانيا وهولندا. نولد الكثير من الطاقة من الرياح حتى أني فكرت في تغيير اسمي تكريما لإله الرياح الشمالية وأصبح بوري جونسون".

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كُرّس خطاب جونسون للمشاكل البيئية ومكافحة تغير المناخ، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني صاغه بأسلوب فكاهي، واستحضر شخصية برنامج الدمى "الضفدع كيرميت" المعروفة في المنطقة العربية باسم "الضفدع كامل" حين "قال الضفدع كيرميت أن تكون أخضر ليس بالأمر السهل، سأقول إنه لم يكن على صواب. هذا الأمر سهل وممتع وصحيح. كما أن الضفدع كيرميت تعامل بشكل سيء للغاية مع الآنسة بيغي".

المصدر: تاس