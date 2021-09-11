مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بانفجار صهريج وقود بالصين

قالت قناة CGTN التلفزيونية الصينية اليوم، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار صهريج لنقل البنزين بالصين.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع صباح اليوم السبت، في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد.

وأشارت إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى، ولا يوجد حاليا أي خطر يهدد حياتهم.

ونقلت القناة، عن خدمات الطوارئ في المدينة، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار.

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ويجري حاليا التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي