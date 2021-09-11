قتلى وجرحى في انفجار غاز بمبنى سكني قرب يليتس

أدى انفجار للغاز المنزلي، وقع صباح اليوم في مبنى سكني بالقرب من مدينة يليتس في مقاطعة ليبيتسك، إلى سقوط قتلى وجرحى، حسب وزارة حالات الطوارئ الروسية.

ووفق بيان الوزارة، وقع الحادث في مبنى من طابقين في قرية "سوليدارنست" قرب مدينة يليتس، في الساعة 0.52.

وبحسب المعطيات الأولية، أدى الانفجار إلى انهيار أحد مداخل المبنى، ولم يتبعه حريق.

وأشار البيان إلى أنه تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض تعود واحدة لطفل عمره 11 عاما، والثانية لمرأة من مواليد 1971.

وأسفر الحادث كذلك عن إصابة 6 أشخاص، غالبيتهم مصابون بكسور في العظام وبينهم طفل واحد، وتم نقل 5 منهم إلى المستشفى وهم في حالة متوسطة الخطورة.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن متقاعد فقدت آثاره خلال الحادث. بشكل إجمالي يبلغ عدد المسجلين في المبنى، 47 شخصا، لكن بعضهم لا يقيم هناك بشكل فعلي.

وقال مصدر، في السلطات المحلية، إنه تم تشييد المبنى المذكور في عام 1970، وكان في حالة فنية مقبولة.

ونوه المصدر، بأن حوالي 260 شخصا شاركوا في عملية البحث والإنقاذ، مع 58 قطعة من المعدات والآليات.

وتم فتح قضية جنائية للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي