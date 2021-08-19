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بوتين لماكرون: السلطات في كييف تقوم بتصعيد متعمد للأوضاع جنوب شرق أوكرانيا

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بوتين لماكرون: السلطات في كييف تقوم بتصعيد متعمد للأوضاع جنوب شرق أوكرانيا
RT
الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون.
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اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السلطات في كييف بتصعيد متعمد للأوضاع جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وماكرون تبادلا خلال الاتصال "الآراء بشأن القضايا الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية، حيث تم الإعراب عن قلق من التوتر المستمر في جنوب شرق أوكرانيا".

وأشار بوتين إلى "إجراءات مضرة من قبل كييف التي تقوم في الفترة الأخيرة بتصعيد متعمد للأوضاع في خط التماس كما تروج مبادرات تشريعية مستفزة تتناقض بشكل مباشر اتفاقات مينسك".

وجرى خلال الاتصال التشديد على تطبيق السلطات في كييف كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، وقبل كل شيء مجموعة مينسك للإجراءات الصادرة عام 2015 باعتبارها أساسا لا بديل له في تسوية الأزمة.

وفي هذا السياق أكد بوتين وماكرون التصميم على تنسيق الجهود الروسية والفرنسية في إطار "رباعية النورماندي".

المصدر: RT

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