حاكم ولاية برازيلية يطالب السلطات الصحية بتوضيح رفضها استيراد "سبوتنيك V"

طالب حاكم ولاية برازيلية الوكالة الوطنية للرقابة الصحية "أنفيزا" بتقديم توضيحات رفضها طلب السلطات المحلية في البلاد السماح باستيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد-19.

وقال فيلينغتون دياس حاكم ولاية بياوي، رئيس مجلس حكام شمال شرقي البرازيل في تصريح لصحيفة "فوليا دي ساو باولو" يوم الثلاثاء، إن "اللقاح ينتجه أحد أكبر وأقدم مراكز الأبحاث في العالم، مركز "غاماليا". وصادقت عليه وكالات 16 دولة، بينها روسيا والأرجنتين والمكسيك، وهو مستخدم في أكثر من 60 دولة".

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وتابع قائلا، إن "منظمة الصحة العالمية تخطط لإدراج اللقاح على المجمع العالمي للقاحات، بينما تقول "أنفيزا" إن هناك مخاطر كبيرة. فإن واحدا منهما يكذب".

وكان حكام 14 ولاية برازيلية ورئيسا بلديتين قد وجهوا طلبا إلى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية للسماح باستيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي في مارس الماضي.

ورفضت الوكالة الطلب أمس الاثنين، مشيرة إلى "معلومات غير كافية" حول أمان اللقاح.

وعلى الرغم من ذلك وافقت السلطات البرازيلية على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها.

وكان حكام الولايات قد توصلوا إلى اتفاق أولي مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بشأن توريدات اللقاح، حيث يعتزمون شراء نحو 30 مليون جرعة منه.

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وقد أعلن حاكم ولاية سيارا البرازيلية كاميلو سانتانا أنه سيواصل الجهود للحصول على اللقاح الروسي.

وأكدت موسكو اليوم الثلاثاء أنها ستواصل الاتصالات مع السلطات البرازيلية بشأن اللقاح، وأن الوكالة البرازيلية ستحصل على المعلومات الإضافية حول اللقاح.

المصدر: نوفوستي