نيبال تجيز الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك V" ضد كورونا

وافقت السلطات النيبالية يوم الثلاثاء على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في حالات الطوارئ.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الهيئة التنظيمية النيبالية قوله: "تمت الموافقة على استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي في حالات الطوارئ في نيبال".

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وذكرت الوكالة أن تطعيم السكان بعقار AstraZeneca بدأ في البلاد في يناير، لكن بعد ذلك توقف استخدام هذا اللقاح بسبب نقصه.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا تم تسجيله في العالم، في شهر أغسطس العام الماضي.

المصدر: وكالات