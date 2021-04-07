بكين تدعو واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بلا شروط

أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني من دون أية شروط، وأن تلغي تماما حظرها "اللا قانوني" المفروض على إيران.

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ولفت المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، خلال مؤتمر صحفي، إلى اجتماع اللجنة المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا، وقال: "إن ملف إيران النووي يمر بمرحلة حساسة حاليا".

وأضاف: "الصين تدعم اجتماعات اللجنة المشتركة لمناقشة موضوع إلغاء الحظر من جانب الولايات المتحدة، وعودة إيران الى تنفيذ الاتفاق النووي".

كما عزا تشاو لي جيان الأسباب الرئيسية للازمة الراهنة، إلى "انسحاب واشنطن الأحادي من هذا الاتفاق النووي".

المصدر: "إرنا"