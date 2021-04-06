طهران تعلن بدء اختبارات أجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل التاسع IR9

أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، أن طهران بدأت لأول مرة اختبارات على أجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل التاسع "IR9".

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن "IR9 أجهزة طرد مركزي حديثة صنعت محليا وفق المعايير المعتمدة، وبدأنا اختبارها ميكانيكيا".

وقال كمالوندي إنه سيتم الكشف عن 133 إنجازا متطورا في مجال الصناعة النووية يوم الجمعة المقبل بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران، بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني، كما سيفتتح الرئيس روحاني عن طريق الفيديو كونفرنس، 12 مشروعا في مختلف المجالات النووية، من بينها الليزر، والطب النووي، وتخصيب اليورانيوم.

بدوره قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن 6 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR2M تم تركيبها حتى الآن في مفاعل "نطنز" الإيراني تحت الأرض.

وأكد أن طهران استكملت تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي "IR4" ومجموعة "IR6" في مفاعل نطنز.

وأوضح أن إيران باتت تمتلك الآن 16500 "سو" (وحدة فصل) في تخصیب الیورانیوم، بينما كانت تمتلك قبل الاتفاق النووي 1300 "سو".

وشدد على أن بلاده ماضية في اتخاذ خطوات كبيرة على طريق تطوير صناعتها النووية للأغراض السلمية.

المصدر: RT