طهران تؤكد أنه ليس من خيار أمام واشنطن سوى رفع العقوبات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أنه لن تكون هناك أي مفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في اجتماع فيينا اليوم الثلاثاء.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في تصريح، اليوم الثلاثاء: لا خيار أمام الإدارة الأمريكية سوى رفع العقوبات وتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي وتطبيق وعودها الانتخابية.

وقال إن انتهاك الإدارة الأمريكية السابقة للقانون زعزع أمن المنطقة وخلق مشكلات فيها، داعيا الإدارة الجديدة إلى إنهاء ذلك.

وفي نفس السياق أعلن مصدر دبلوماسي إيراني أن طهران لن تقبل بأي نتيجة يخرج بها اجتماع فيينا سوى رفع كافة العقوبات، مؤكدا أنه ليس أمام أمريكا من خيار سوى رفع العقوبات بطريقة يمكن لطهران التحقق منها.

وقال المصدر الدبلوماسي في الوفد الإيراني لمباحثات فيينا في تصريح لقناة "برس تي في" الإيرانية، إن مهمة الفريق الإيراني في فيينا واضحة وتتمثل بعدم القبول بالعودة عن خفض الالتزامات، إلا بعد رفع كافة العقوبات، وإمكانية التحقق من مصداقية ذلك.

وأضاف أن رئيس الوفد الأمريكي إلى فيينا، روبرت مالي، سيعود خالي الوفاض في حال انتهت المباحثات من دون قرار برفع العقوبات.

المصدر: RT + برس تي في