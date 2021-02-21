السلطات التركية تفتح تحقيقا مع نائبة "مؤيدة للأكراد" حول "صلاتها" بمسلح حزب العمال الكردستاني

قال ممثلون للادعاء إن السلطات التركية بدأت تحقيقا مع نائبة بالبرلمان عن "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، للاشتباه في وجود صلات تربطها بمسلحيي حزب العمال الكردستاني.

يأتي ذلك عقب تصريحات لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لتلفزيون الخبر التركي أمس السبت، بأن النائبة في البرلمان التركي، ديرايت ديلان تسديمير، من حزب الشعوب الديمقراطي، زارت منطقة كارا، وفقا لرواية شخص مسلح استسلم مؤخرا للسلطات، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني لديه عدة قواعد في كارا.

وقال ممثلون للادعاء في أنقرة اليوم الأحد إنهم اعتبروا تصريحات صويلو بلاغا وإن تحقيقا بدأ في صلات تسديمير بمنظمة إرهابية مسلحة.

ونفت تسديمير على تويتر أمس السبت صحة ما ذكره صويلو.

وكتبت: "وزير داخلية هذا البلد أصدر بيانا ذكر اسمي بناء على ما سماه روايات شخص واحد. سنثبت أن هذه كذبة كبرى وتشهير".

وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لضغوط متجددة خلال الأسبوع المنصرم بعد أن قالت الحكومة إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني أعدموا 13 أسيرا تركيا في منطقة كارا العراقية، منهم أفراد في الجيش والشرطة. وقال حزب العمال الكردستاني إن الأسرى لقوا حتفهم خلال اشتباكات في المنطقة.

وسبق التحقيق مع العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي البارزين ومحاكمتهم وسجنهم بتهم الإرهاب. وصلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لهذا الحزب وأحد من أبرز الساسة في تركيا، مسجون منذ أكثر من أربع سنوات.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا يوم الجمعة حكما بسجن نائب آخر عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب، مما قد يفتح الطريق لإسقاط عضويته بالبرلمان.

المصدر: رويترز