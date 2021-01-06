تركيا: هدفنا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي

أكد نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي أن هدف بلاده هو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا الأمر سيخدم الطرفين.

وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية لمؤتمر نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، شدد قايماقجي على أهمية الحفاظ على منظور العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي وتعزيزه قدر الإمكان.

وأضاف: "كل من تركيا والاتحاد الأوروبي يحتاجان إلى استراتيجية ورؤية أقوى بكثير، للتغلب على الحلقة المفرغة في العلاقات بينهما".

وتابع: "هدفنا هو العضوية الكاملة، لأننا نعتقد أن مصلحة تركيا تكمن فيها، كما أن العضوية الكاملة ستخدم العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "لدينا قمة من المقرر عقدها في مارس المقبل، الاتحاد الأوروبي استخدم مع الأسف الوسائل المتاحة بشكل خاطئ وخاطب تركيا بلغة العقوبات ولم يولِ مصالحه العامة اهتماما".

المصدر: "الأناضول"