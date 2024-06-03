ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في أوروبا بسبب النرويج

ارتفعت عقود الغاز الآجلة في السوق الأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، إلى فوق مستوى 421 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في أكثر من نصف عام.

ووفقا للتداولات فقد صعدت العقود الآجلة للغاز في تعاملات اليوم بنحو 6% وتجاوزت مستوى 421 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وفي مطلع الشهر الجاري (يونيو 2024) كانت العقود الآجلة للغاز عند مستوى 398 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبلغ متوسط العقود الشهر الماضي عند 353 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وجاء الارتفاع في ظل اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي من النرويج بسبب توقف غير مخطط له لمصنع ضخم لمعالجة الغاز النرويجي.

المصدر: إنترفاكس