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ملصقات حول السفارة الفرنسية في موسكو تدعو الفرنسيين لعدم "تكرار أخطاء أسلافهم" (فيديو)

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ملصقات حول السفارة الفرنسية في موسكو تدعو الفرنسيين لعدم
Sputnik
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وضعت ملصقات حول السفارة الفرنسية في موسكو تدعو قوات الجيش الفرنسي لعدم "تكرار أخطاء أسلافهم" في أوكرانيا.

وتحمل الملصقات صور قائد فرقة قوات الأمن الخاصة الفرنسية "شارلمان" إدغار بوت، الذي قاتل مع النازيين وصفته القوات السوفيتية عام 1945.

وكتب على الملصقات: "أيها الفرنسيون، لا تكرروا أخطاء أسلافكم، مصيرهم معروف".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في فبراير الماضي، بأن مسألة إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا أثيرت خلال اجتماع في باريس بمشاركة ممثلين عن حوالي 20 دولة غربية.

ووفقا له، لم يتوصل المشاركون إلى توافق في الآراء على هذه المسألة، ولكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل.

 

 

المصدر: نوفوستي

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