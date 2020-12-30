كندا تطالب المسافرين إليها بشهادة تؤكد عدم إصابتهم بكورونا

قال وزير الشؤون الحكومية الدولية في كندا دومينيك ليبلانك إن بلاده ستبدأ قريبا مطالبة جميع المسافرين إليها بتقديم إثبات عدم إصابتهم بكورونا قبل وصولهم إلى البلاد.

وأضاف الوزير في إفادة للصحفيين: "ستبدأ كندا سريعا مطالبة جميع الركاب القادمين بإجراء فحص للكشف عن كوفيد-19 تكون نتيجته سلبية قبل ثلاثة أيام من الوصول إلى كندا".

وأعلنت السلطات الصحية الكندية، يوم السبت الماضي، عن تسجيلها أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ولاية أونتاريو.

وقالت وزارة الصحة في الولاية، في بيان أصدرته إن الإصابتين تم تسجيلهما لدى زوجين من جنوب أونتاريو، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا أي معلومات حول سفرهما إلى الخارج أو مخالطتهما مع مصابين.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تدخل فيه أونتاريو السبت إلى نظام الإغلاق العام على خلفية ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

المصدر: RT + "رويترز"