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كندا تمدد تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى 6 يناير

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كندا تمدد تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى 6 يناير
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تمديد تعليق استقبال الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى 6 يناير.

وقال ترودو في تغريدة عبر "تويتر": لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في كندا، قررنا تمديد تعليق استقبال رحلات الركاب من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين حتى 6 يناير".

وأضاف: "سنواصل مراقبة الموقف ونفعل كل ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين".

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات في كندا بلغ 526534، والوفيات 14558.

المصدر: RT + "وورلد ميتر"

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