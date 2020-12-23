كندا تمدد تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى 6 يناير

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تمديد تعليق استقبال الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى 6 يناير.

وقال ترودو في تغريدة عبر "تويتر": لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في كندا، قررنا تمديد تعليق استقبال رحلات الركاب من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين حتى 6 يناير".

وأضاف: "سنواصل مراقبة الموقف ونفعل كل ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين".

Update: To prevent the new variant of COVID-19 from spreading in Canada, we’re extending the temporary suspension of passenger flights from the UK for another two weeks, until January 6th. We’ll continue to monitor the situation and do whatever it takes to keep you safe. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 23, 2020

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات في كندا بلغ 526534، والوفيات 14558.

المصدر: RT + "وورلد ميتر"