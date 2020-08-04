بومبيو: سنحمي نشطاء هونغ كونغ المؤيدين للديمقراطية في المنفى

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، بحماية الناشطين المؤيدين للديمقراطية الذين فروا من مدينة هونغ كونغ.

وانتقد بومبيو سلطات الصين بعد إعلان وسائل إعلامها أن الشرطة طلبت توقيف عدد منهم في الخارج.

وكتب بومبيو على "تويتر": "تدين الولايات المتحدة محاولة الحزب الشيوعي الصيني ملاحقة الناشطين المؤيدين للديمقراطية، المقيمين خارج الصين بما في ذلك في الولايات المتحدة... نقف إلى جانب الحرية".

وأضاف: "لا يستطيع الحزب الشيوعي الصيني، احتمال تفكير شعبه بحرية ويسعى لبسط سيطرته أكثر فأكثر خارج حدود الصين".

وتابع: "ستستمر الولايات المتحدة والدول الحرة الأخرى، في حماية شعوبنا من الذراع الطويلة لتسلط بكين".

وكانت وسائل الإعلام الصينية، قد ذكرت مساء الجمعة أن شرطة هونغ كونغ حركت بطاقات بحث دولية ضد ستة ناشطين مؤيدين يعيشون في المنفى، بتهمة انتهاك القانون الجديد للأمن في هونغ كونغ.

المصدر: أ ف ب