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خبير أمريكي يكشف المدة اللازمة للسيطرة على كورونا إذا ارتدى الجميع كمامات

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خبير أمريكي يكشف المدة اللازمة للسيطرة على كورونا إذا ارتدى الجميع كمامات
Reuters PKP
روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
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كشف روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن الفترة الزمنية الكافية للسيطرة على كورونا في بلاده، إذا ما ارتدى جميع المواطنين الكمامات.

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وقال في مقابلة عبر الإنترنت مع دورية الجمعية الطبية الأمريكية، إنه إذا وضع جميع الأمريكيين كمامات، فإنه من الممكن السيطرة على تزايد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع.

وفي ظل تسجيل أكثر من 3.3 مليون حالة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث نسبة حالات الإصابة لعدد السكان إلى جانب بيرو.

كما تحتل المركز السابع في عدد الوفيات من حيث نسبتها مقارنة بالإصابات بعدما سجلت أكثر من 135 ألف حالة وفاة. 

المصدر: "رويترز"

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