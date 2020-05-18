العاصمة الهندية تستأنف تشغيل المواصلات العامة

أمرت العاصمة الهندية نيودلهي وبعض الولايات الأخرى باستئناف عمل المواصلات العامة يوم الاثنين، مخففة بدرجة أكبر إجراءات عزل عام فرضت منذ نحو شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء نيودلهي، إن القواعد الجديدة تشمل إعادة تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة والمركبات ذات الثلاث عجلات ولكن بقيود، فالحافلات لن تقل أكثر من 20 راكبا وسيجري فحص الركاب لدى دخولهم الحافلة.

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وقال كيجريوال لدى توضيحه القواعد الجديدة للمدينة التي تضم 20 مليون نسمة والتي شهدت أحد أعلى الإصابات في البلاد: "كورونا سيبقى ونحن كذلك سننجو".

واستأنفت الهند يوم الثلاثاء 12 مايو خدمات القطارات بشكل محدود بعد 7 أسابيع من التوقف، في إطار إجراءات العزل لمكافحة كورونا رغم تسجيلها زيادات في عدد الإصابات بـ"كوفيد 19".

جدير بالذكر أن مصنعا لشركة صينية لصناعة الهاتف المحمول قرب نيودلهي، علق العمل بعد إصابة 6 من العاملين بفيروس كورونا.

وكان المصنع قد حصل على تصريح من الحكومة باستئناف الانتاج بشكل محدود في إطار التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت يوم 25 مارس.

وكانت السلطات الهندية قررت يوم الأحد تمديد فترة العزل العام، المفروضة منذ 25 مارس لاحتواء أزمة كورونا، حتى 31 مايو، مع تخفيف بعض القيود، لا سيما في المناطق الأقل تضررا بالوباء.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، عن تسجيل أكثر من 5200 إصابة و157 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 96169 إصابة و3029 وفاة.

وتشير الإحصائية الجديدة إلى مواصلة ارتفاع أعداد الحالات اليومية مقارنة مع اليومين السابقين اللذين شهدا نحو 3900 إصابة و103 وفيات (في اليوم الأول) و4900 ألف إصابة و120 وفاة (في اليوم الثاني).

المصدر: وكالات