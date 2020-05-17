هيئة إدارة الأزمات في الهند تطلب تمديد قيود كورونا

طلبت هيئة إدارة الأزمات في الهند، يوم الأحد، تمديد العزل العام المفروض على مستوى البلاد حتى 31 مايو لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت الهيئة المسؤولة عن وضع سياسة العزل العام طلبها في رسالة إلى وزارة الداخلية الهندية، والتي من المتوقع أن تصدر إرشادات مفصلة بشأن العزل في وقت لاحق.

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وكانت الحكومة الهندية قد فرضت نظام العزل العام منذ 25 مارس، ومددته عبر مراحل حتى اليوم 17 مايو، ومن المتوقع تمديده لفترة إضافية، وسط تزايد عدد الإصابات، رغم شروع السلطات في تخفيف بعض إجراءات العزل، لاسيما في المناطق الأقل إصابة بالفيروس.

وسجلت الهند قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حيث ارتفع عددها بـ 4.9 ألف، مقابل 3.9 ألف خلال اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 90927 مصابا.

وشهد معدل الوفيات ارتفاعا أيضا بعد تسجيل 103 حالات حسب الإحصائية المنشورة يوم السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2872.

وتماثل للشفاء ما مجموعه 34108 أشخاص، بزيادة 3956 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب بيانات أعلنتها وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية يوم الأحد.

جدير بالذكر أن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من 311 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وإصابة نحو 5 ملايين.

المصدر: رويترز