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رجل أعمال صيني يقدم مساعدات طبية للسودان لمكافحة "كورونا"

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رجل أعمال صيني يقدم مساعدات طبية للسودان لمكافحة
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وصلت مطار الخرطوم مساء يوم الاثنين طائرة شحن إثيوبية محملة بمواد طبية، هدية من رجل الأعمال الصينى، جاك ما ، لمساعدة السودان فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم أن الطائرة تعتبر الأولى من حزمة المساعدات الطبية المقدمة من رجل الأعمال الصيني، جاك ما، لعدد من الدول الإفريقية، لمساعدتها فى مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها محملة بأقنعة واقية وفحوصات تقدر بحوالي 20 ألف فحص، وألبسة واقية، مضيفا أن هذه المساعدات تمثل المتطلبات التى يحتاجها السودان.

وأضاف الوزير أن هذه الشحنة ستدخل مخازن وزارة الصحة الليلة، وسيتم توزيعها ابتداء من يوم غد حيث تسلم شحنة الفحوصات إلى المعمل الصحي القومى (استاك) وكل الأقنعة والألبسة الواقية سيتم توزيعها ابتداء من يوم غد على المرافق الحكومية فى كل الولايات، ابتداء بولاية الخرطوم، بالإضافة إلى ستة معابر حددتها اللجنة الفنية فى وزارة الصحة، وسيتم توزيع هذه الكميات وتسليمها إلى مديري الصحة فى الولايات.

ووجه التوم شكر حكومة السودان لرجل الأعمال الصيني، جاك ما، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الذي وجه بتوفير الناقل لهذه المساعدات.

رجل أعمال صيني يقدم مساعدات طبية للسودان لمكافحة
رجل أعمال صيني يقدم مساعدات طبية للسودان لمكافحة
رجل أعمال صيني يقدم مساعدات طبية للسودان لمكافحة
رجل أعمال صيني يقدم مساعدات طبية للسودان لمكافحة

المصدر: RT

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