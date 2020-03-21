 
مباشر

السودان يؤكد ثاني إصابة بـ"كورونا".. والخرطوم تحظر التجمعات

أخبار العالم العربي

السودان يؤكد ثاني إصابة بـ
Reuters
صورة أرشيفية من السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhj6

أكد السودان أمس الجمعة ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم، بينما أعلنت ولاية الخرطوم سلسلة إجراءات لمنع انتشار المرض.

إقرأ المزيد
السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا
السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن حالة الإصابة الجديدة تعود لرجل أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل بمؤسسة دولية، وإنه يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة هو وأسرته.

وذكرت الوكالة أن ولاية الخرطوم قررت منع التجمعات، بما فيها الاحتفالات الدينية والمسيرات، وإغلاق قاعات الأفراح والأماكن الرياضية والمقاهي.

وأعلن السودان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع. وأغلقت الدولة المطارات والحدود في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا