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السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا

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السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا
Reuters
العاصمة السودانية الخرطوم
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أعلن مجلس السيادة السوداني الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني أن "مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا"​​​.

وأبلغ متحدث عسكري وكالة أنباء السودان أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازي.

يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.


 
المصدر: رويترز

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