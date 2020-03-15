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السودان يعلق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بسبب كورونا

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السودان يعلق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بسبب كورونا
Gettyimages.ru
العاصمة السودانية الخرطوم - أرشيف
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أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان انتصار صغيرون، تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "السودان للأنباء"، عن صغيرون قولها، إن "القرار يشمل جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة".

وأضافت: "تم أيضا وقف كافة الأنشطة الأكاديمية والرياضية والثقافية والاجتماعية، وجميع المؤتمرات العلمية والندوات".

المصدر: "رويترز"

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