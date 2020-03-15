السودان يعلق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بسبب كورونا

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان انتصار صغيرون، تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "السودان للأنباء"، عن صغيرون قولها، إن "القرار يشمل جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة".

وأضافت: "تم أيضا وقف كافة الأنشطة الأكاديمية والرياضية والثقافية والاجتماعية، وجميع المؤتمرات العلمية والندوات".

المصدر: "رويترز"