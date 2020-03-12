السودان يغلق الحدود مع مصر ويمنع دخول مواطني عدة دول بسبب كورونا

قررت السلطات السودانية إغلاق الحدود مع مصر ومنع دخول المصريين ومواطني 7 دول أخرى أراضي السودان لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس قرارا يقضي "بالعمل على منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول الأجانب من مواطني الدول الموبوءة التي ثبت فيها الانتقال المحلي وسط المجتمع وهي كوريا والصين وإيطاليا وإيران وفرنسا وإسبانيا واليابان وجمهورية مصر العربية".

كما يقضي القرار بتعليق الرحلات الجوية مع الدول المذكورة، بالإضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية مع مصر.

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ودعا القرار جميع المواطنين إلى "تجنب السفر للمناطق الموبوءة إلا للضرورة القصوى".

ويقضي القرار أيضا بالتنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال هذا الأسبوع لتجهيز المعسكرات والمرافق المناسبة الكافية وتحويلها لإيواء مؤقت في مناطق استراتيجية لضمان التغطية الجغرافية.

المصدر: سونا