جونسون: فيروس كورونا تسبب بأسوأ أزمة صحية في العصر الحديث

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن فيروس كورونا تسبب بأسوأ أزمة صحية في العصر الحديث، مؤكدا أن الحكومة البريطانية ستتخذ كل الإجراءات لمنع انتشاره.

وقال جونسون بعد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الخميس: "ننتقل الآن إلى المرحلة التالية. ونحن الآن لن نحاول احتواء المرض قدر إمكاننا فحسب، بل سنعمل على منع انتشاره".

واعتبر جونسون أن الفترة الأكثر خطورة ستبدأ خلال الأسابيع القادمة وأكد أن الحكومة البريطانية لديها خطة واضحة للعمل، وأن المهمة الأكثر إلحاحا هي حماية المسنين.

وأشار إلى أن السلطات البريطانية تدرس حظر الفعاليات الجماهيرية الكبرى، وتوصي بإلغاء رحلات الطلاب إلى الخارج، ووضع كل من لديه أعراض المرض تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام.

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وأكد جونسون أن بريطانيا لن تغلق المدارس في المرحلة الحالية، لكنها قد تلجأ لذلك في وقت لاحق مع انتشار الفيروس.

من جانبه، قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس، إن بريطانيا تتأخر عن إيطاليا بـ4 أسابيع في ما يخص انتشار فيروس كورونا، وتوقع وصول وتائر انتشاره إلى ذروتها في وقت لاحق.

وأكد أن "هناك نحو 590 حالة تم تشخيصها في بريطانيا وأكثر من 20 مصابا في أقسام العناية المركزة.

وأضاف: "إذا حسبنا ما يعني ذلك من ناحية العدد الإجمالي، فإنه من المرجح أن يتراوح عدد المصابين ما بين 5 و10 آلاف شخص في الوقت الراهن".

المصدر: رويترز