استقبال حافل لأمير قطر في باريس

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى فرنسا تستغرق يومين.

وحضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفلا عسكريا برفقة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في ساحة "ليزانفاليد" قبل توجيهه إلى قصر الإليزيه حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يكون آل ثاني ضيف شرف في مأدبة عشاء رسمية في القصر الرئاسي مساء اليوم الثلاثاء يحضره نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، ورئيس النادي الباريسي، رجل الأعمال ناصر الخليفي.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير قطر منذ 15 عاما، وزيارة الدولة الأولى للأمير تميم بن حمد آل ثاني منذ توليه الحكم في عام 2013.

المصدر: AP