الإكوادور تضبط 3.5 طن من الكوكايين في غواصة نصف غاطسة

ضبطت سلطات الإكوادور 3.5 طن من هيدروكلوريد الكوكايين داخل غواصة نصف غاطسة خلال عملية مشتركة للقوات المسلحة والشرطة الوطنية قبالة مدينة إزميرالداس الساحلية يوم السبت.

وخلال العملية تم القاء القبض على 3 مواطنين أجانب.

واكتشفت السلطات جسما عائما قبالة ساحل إزميرالداس، والذي تم تحديده كغواصة نصف غاطسة رمادية اللون طولها 15 مترا مزودة بأربعة محركات.

وقالت السلطات إنه تم العثور داخل الغواصة شبه الغاطسة على 161 طردا كبيرا وحزمة صغيرة تحتوي على ما يقرب من 3.5 طن من الكوكايين. وكانت المخدرات ملفوفة في أكياس من الخيش بشريط لاصق. وحسب وسائل الإعلام فإن المخدرات كانت متجهة إلى السوق الدولية وبلغت قيمتها 50 مليون دولار.

المصدر: AP